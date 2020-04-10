Antalyasporlu Podolski'den maskeli pazar alışverişi paylaşımı

Antalya
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Antalya'da maske takıp semt pazarından alışveriş yaptı.
Golcü futbolcu Podolski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada evinde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.
Harika insanlar, mükemmel bir gelenek ve kaliteli ürünler🍆🥬🍓🍎🥕 Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum 💯😍 pic.twitter.com/8cZxXTPqN5— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 10, 2020
Günün büyük kısmını evinde geçiren Alman futbolcu, zaman zaman temel ihtiyaçları için kısa süreli de olsa dışarıya çıkıyor.
Podolski, son olarak maske takıp bir semt pazarında alışveriş yaptığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Alışveriş sonrası elinde poşetlerle çektirdiği fotoğrafı hayranlarının beğenisine sunan 34 yaşındaki oyuncu, "Harika insanlar, mükemmel bir gelenek ve kaliteli ürünler. Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Podolski'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.