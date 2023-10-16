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Spor, Futbol

Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazasında yaralanan oğlu hayatını kaybetti

Süleyman Elçin  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazasında yaralanan oğlu hayatını kaybetti

Antalya

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesinin geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi Pareira, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Seni unutmayacağız Davi" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Davi'nin cenazesi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan Naldo ve eşi Juliana Tilatti tarafından alındı.

Morg önüne gelen Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve bazı futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri, üzüntü yaşayan Naldo ve eşine başsağlığı diledi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna nakledilen cenazenin, buradaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere İspanya'ya götürüleceği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm çabalarına rağmen Naldo'nun minik oğlunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Özkan, Naldo ve ailesi ile Antalyaspor camiasına sabır diledi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.

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