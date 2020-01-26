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Spor, Futbol

Antalyasporlu Jahovic ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi

Deplasmanda oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırılan Makedon oyuncu, detaylı sağlık kontrolü için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Sinan Özmüş   | 26.01.2020
Antalyasporlu Jahovic ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırılan Makedon futbolcu Adis Jahovic, detaylı sağlık kontrolü için ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Denizli'de oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, maçın 44. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlandı.

Başına bandaj yapılarak ilk yarıyı tamamlayan Makedon oyuncu, devre arasında kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Jahovic, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Jahovic'i taşıyan helikopter, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait piste indi. Makedon forvet, daha sonra sedyede bindirildiği ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

2 gün müşahede altında tutulacak

Süper Lig'te Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Antalyaspor'un Makedon futbolcusu Adis Jahovic'in, 2 gün müşahede altında tutulacağı bildirildi. 

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Jahovic'in Memorial Antalya Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi. 

Açıklamada, "Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır." denildi.

Makedon forvet, deplasmanda oynanan Denizlispor karşılaşmasında kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılmış, detaylı sağlık kontrolü için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya getirilmişti. 

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