Euro
7.73
Dolar
7.16
BIST 100
98,703.82
Altın
1,702.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurumlu çiftçilerle görüşüyor
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor'da oyuncular Kovid-19 testinden geçirilip kampa girecek

Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 1,5 ay sonra ilk antrenman heyecanı yaşanıyor.

Oktay Özden   | 06.05.2020
Antalyaspor'da oyuncular Kovid-19 testinden geçirilip kampa girecek

Antalya

En son saha çalışmasını tesislerinde, ligde maçların ertelendiğinin açıklandığı 19 Mart'ta yapan kırmızı-beyazlıların, sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evlerinde ve konakladıkları otelde, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği idman programı sona erdi. 

Belek'teki Regnum Carya Otel'de 7 Mayıs Perşembe günü toplanıp, kampa girmeye hazırlanan futbolcular ile teknik heyet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayrı odalarda konaklayacak, gruplar halinde saha çalışmalarına katılacak.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak Kovid-19'a karşı her türlü tedbiri aldıklarını, bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyet ve kararlılıkla bunları uygulayacaklarını söyledi.

Çalışmalar tedbirli başlıyor

Oyunculara kampa girmeden önce Kovid-19 testi yaptıracaklarını vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

"Halihazırda Regnum Otel'de konaklayan bazı oyuncularımız var. Dışarıdan Antalya'ya gelecek 5-6 oyuncumuz var. Onları önce tesislere alacağız. Otele almadan önce Kovid-19 testi yaptıracağız. Buradaki oyuncularımıza da aynı şekilde test yapılacak. Takımımız 7 Mayıs'ta Antalya'da toplanmış olacak. Çok tedbirli şekilde çalışmalara başlayacağız."


Charles ve Bahadır kamp kadrosunda yok


Süğlün, tedavisi için gittiği ülkesi Brezilya'dan dönemeyen Charles ile sakatlığı nedeniyle İsveç'te tedavisi devam eden Bahadır Öztürk'ün 7 Mayıs'taki kamp kadrosuna dahil olamayacağını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü son derece detaylı, yeterli, profesyonelce hazırlandığını gördüğünü aktaran Süğlün, "Aynı şekilde bizim sağlık kurulumuzla kendi yazdığımız tedbirler de var. Hepsi çok titiz hazırlanıyor. Buradaki personelden kulüp personeline, oyuncularımıza kadar bütün tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 25 bin 857'ye yükseldi
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı
Güney Kore'de son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Benzer haberler

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Konforlu ortamda karantina sürelerinin dolmasını bekliyorlar

Güney Kore'de son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Güney Kore'de son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Gümrük çalışanları ve polislere Kovid-19 taraması yapılması planlanıyor

Gümrük çalışanları ve polislere Kovid-19 taraması yapılması planlanıyor