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Spor, Futbol

Antalyaspor'da 4 futbolcu koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Süleyman Elçin   | 04.01.2022
Antalyaspor'da 4 futbolcu koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Antalya

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yarın saat 20.45'te oynanacak süper kupa finali öncesinde bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

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