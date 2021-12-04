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Spor, Futbol

Antalyaspor yarın Kayserispor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Oktay Özden   | 04.12.2021
Antalyaspor yarın Kayserispor'a konuk olacak

Antalya

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Alanyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Kayseri deplasmanında da üç puan kazanmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Haji Wright ve Enzo Crivelli Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 18 puanla 11. sırada girdi.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise 16. basamakta yer alıyor.

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