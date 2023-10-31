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Spor, Futbol

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın 52 Orduspor FK ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi konuk edecek.

Oktay Özden  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın 52 Orduspor FK ile karşılaşacak

Antalya

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

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