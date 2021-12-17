Dolar
16.09
Euro
18.23
Altın
1,809.45
ETH/USDT
3,855.00
BTC/USDT
46,945.00
BIST 100
2,370.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Oktay Özden   | 17.12.2021
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Antalya

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geçen hafta Trabzonspor'u iç sahada 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, Konyaspor maçını da kaybetmek istemiyor.

Ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 21 puanla 12. sırada yer alan Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Fredy, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in de İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor
Avustralya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
AB, Pfizer-BioNTech'in Omicron'a karşı geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak
İtalya'da Kovid-19 salgınında marttan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'de 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

Sivasspor yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Adana Demirspor yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Adana Demirspor yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek