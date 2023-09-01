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Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Oktay Özden  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Antalya

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Antalyaspor'da, geçen haftaki EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Polonyalı orta saha oyuncusu Jakup Kaluzinski'nin dışında eksik bulunmuyor.

Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 2 puanla haftaya 16. sırada girdi.

Kayseri temsilcisi ise 5 puanla 7. sırada yer alıyor.

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