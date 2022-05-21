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Spor, Futbol

Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son 16 maçında yenilmezlik serisi yakalayarak önemli bir başarı elde etti.

Süleyman Elçin   | 21.05.2022
Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı

Antalya

Ligin son haftasına 15 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kalarak yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk yönetiminde kaybetmeme serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 16 karşılaşmada rakipleri karşısında yenilmeme başarısını gösterdi.

Ligde son yenilgisini 22. haftada 20 Ocak'ta dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederek yaşayan Antalyaspor, sonraki mücadelelerde 10 galibiyet, 6 beraberlikle 36 puan topladı.

Akdeniz ekibi, deplasmanda Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0) ve Trabzonspor'la (2-2), sahasında Gaziantep FK (0-0) ve Yukatel Kayserispor (1-1), Galatasaray (1-1) ile berabere kaldı.

Antalyaspor, dış sahada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 ve Kasımpaşa'yı 4-2, iç sahada ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u 4-1, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Antalyaspor, ligde 38 haftada 16 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyetle 59 puan topladı.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de 54 gol kaydetmeyi başardı. Kırmızı-beyazlıların, en golcü ismi ise 14 gol ile Haji Wright oldu.

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