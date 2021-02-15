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Spor, Futbol

Antalyaspor sahasında Malatyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Oktay Özden   | 15.02.2021
Antalyaspor sahasında Malatyaspor ile berabere kaldı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

5. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Nuri Şahin'in pas verdiği Orgill'in ceza sahasından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-0.

12. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor'un kazandığı korner atışında, sol köşe gönderinden yapılan ortaya yükselen Orgill, ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Her iki takım oyuncuları ile hakemler seremoniye, üzerinde "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

51. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

90+1. dakikada Nuri Şahin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Abdulsamed Damlu gole izin vermedi.

90+3. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert topu ceza sahası içine gönderdi, yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

Mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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