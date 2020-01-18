Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyasporun transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.

Sinan Özmüş   | 18.01.2020
Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Antalya

Süper Lig ekiplerinden Antalyasporun transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Futbolcunun gece yarısı uçakla Antalya'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Antalyaspor Veysel Sarı'yı transfer etti

Kupada bol gollü maçın kazananı Antalyaspor

Göztepe Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde

Göztepe Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın hedefi takımı ligde tutmak

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın hedefi takımı ligde tutmak
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi resmen başladı

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi resmen başladı