Antalyaspor, Lukas Podolski ile sözleşme imzaladı

Antalya
Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Almanca ve İngilizce olarak "Hoşgeldin Podolski" paylaşımı yapıldı.
Takımda 11 numaralı formayı giyeceği öğrenilen Lukas Podolski ile 1,5 yılık sözleşme imzalandığı, sağlık kontrolünün ardından memleketi Almanya'ya giden Podolski'nin önümüzdeki günlerde Antalya'ya döneceği belirtildi.
34 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenleneceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.