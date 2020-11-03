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Spor, Futbol

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüklerini söyledi.

Oktay Özden   | 03.11.2020
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor

Antalya

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Antalyasporlu oyuncuların karşılaşmada iyi oynadığını ifade eden Öztürk, takımın mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Öztürk, Fenerbahçe maçında oyuncuları Adis Jahovic'in, Gaziantep FK karşılaşmasında da Sidney Sam'in haksız yere kırmızı kart gördüğünü savundu.

Gelecek planlaması yapmak istediklerini vurgulayan Öztürk, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarının ayrıldığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Abdullah Avcı, görüştüğümüz hocalardan birisi. Abdullah Avcı dışında birkaç opsiyonumuz var. Aykut Kocaman ile görüşmedik. Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor."

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