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Spor, Futbol

Antalyaspor ilk deplasman galibiyetine Rize'de ulaşmak istiyor

Süper Lig'de son haftalarda kazandığı puanlarla çıkışa geçen Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u deplasmanda yenip, bu sezon ilk dış saha galibiyetine ulaşarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Oktay Özden   | 23.12.2020
Antalyaspor ilk deplasman galibiyetine Rize'de ulaşmak istiyor

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk dış saha galibiyetini 14. haftada yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta almak istiyor.

Ligde 13. haftayı Hes Kablo Kayserispor'u iç sahada 2-0 yenerek tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puan cetvelinde üç sıra yükseldi.

Geride kalan 13 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Akdeniz ekibi, 14. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. 

Rize'de üç puan hedefi

Bu sezon şu ana kadar deplasmanda oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan ve dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, dış sahada ilk üç puan sevincini Rize deplasmanında yaşamayı hedefliyor.

Antalyaspor sahasındaki 7 iç saha mücadelesinde ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Süğlün: Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz

Son üç lig maçında da kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlılar, Rize'den üç puanla döneceğine inanıyor.

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hes Kablo Kayserispor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligde yakaladıkları yükselişi Çaykur Rizespor maçında sürdürmeyi planladıklarını anlatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Kaliteli bir kadroya sahibiz. Rizespor'da kaliteli bir ekip. Biz her maçımıza galibiyet için çıkıyoruz. Rizespor maçında da sahaya bu hedefle çıkacağız. Ligde yükselişe geçtik. Tek düşüncemiz bu iyi gidişatı devam ettirmek. Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz." 

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