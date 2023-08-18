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Spor, Futbol

Antalyaspor ile Konyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Bitexen Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

Süleyman Elçin  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Antalyaspor ile Konyaspor puanları paylaştı

Antalya

İlk yarı 

4. dakikada Fredy'nin pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarptıktan sonra kalenin yanından kornere gitti.

28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında, Yunus Mallı'nın uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

36. dakikada Larsson'un ara pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın plase vuruşunda top, kaleci Bernardoni'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Moreno'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

57. dakikada Bytyqi'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında hareketlenerek topa yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

60. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cicaldau, rakip savunma oyuncusundan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

87. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Holtmann'ın sağ kanattan ortasına hareketlenen Güray Vural'ın kale önünde bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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