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Spor, Futbol

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'den "Buradayım" mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, "Buradayım, burada olmaya devam edeceğim." mesajını verdi.

Süleyman Elçin  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'den "Buradayım" mesajı

Antalya

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz, yaşanacak mutluluklarımız var. Bu şehri seviyorum, bu takıma inanıyorum, bu taraftara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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