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Spor, Futbol

Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süleyman Elçin   | 11.08.2020
Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Antalya

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Dever Orgill" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." denildi.

Orgill, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 5 gol kaydetmişti.

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