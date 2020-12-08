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Spor, Futbol

Antalyaspor Dergisi yayın hayatına başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un resmi yayın organı olacak "Antalyaspor Dergisi" yakında taraftarla buluşacak.

Oktay Özden   | 08.12.2020
Antalyaspor Dergisi yayın hayatına başlayacak

Antalya

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çalışmasında son aşamaya gelinen Antalyaspor Dergisi, 2021'in Ocak ayından itibaren her ayın ilk günü yayımlanacak. 

Abonelerine ulaştırılacak ve raflardaki yerini alacak olan kulüp dergisinde çeşitli branşlarından haberlere, kulüp tarihinin unutulmaz anıları ile geçmişten bugüne efsane isimlerle söyleşilere yer verilecek.

Antalyaspor Dergisi Çağrı Merkezi’nin telefon numarasının "0242 9550707" olarak belirlendiği ve dergiye abone olmak isteyenlerin aynı numarayı arayabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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