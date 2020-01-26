Antalyaspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yendi

Denizli
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
4. dakikada Barrow'un korner atışında, topla buluşan Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin müdahalesiyle kornere gitti.
27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1.
38. dakikada Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortada, Rodallega'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkarttı. Fredy'nin pasında ceza sahası dışından topla buluşan Mukairu'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.
Antalyaspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.
52. dakikada Murawski'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.
57. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkarttı. Ceza yayının gerisinde topa sahip olan Sinan Gümüş'ün pasında Yekta Kurtuluş'un şutunda, top rakip oyunculara çarptı. Havalanan topa düzgün bir vuruş yapan Blanco, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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