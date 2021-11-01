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Spor, Futbol

Antalyaspor 3 puanı 90+5'te aldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 yendi.

Atakan Çıtlak   | 01.11.2021
Antalyaspor 3 puanı 90+5'te aldı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

8. dakikada Süleymanov'un ara pasında Diabate topla ceza sahasında buluştu. Bu oyuncunun yerden gönderdiği topa Doukara gelişine vurdu. Defanstan dönen topu Diabate'nin tamamlamak istediği şutta top, az farkla auta gitti.

20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Giresunsporlu oyuncular kendi yarı sahasından çıkmak isterken Fredy topu kaptı. Bu oyuncu ceza sahasına girdiği sırada yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

28. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Süleymanov, Diabate'nin pasında ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı şutunda topu Boffen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

34. dakikada Ghacha'nın ara pasında ceza sahasında Doğukan Sinik meşin yuvarlak ile buluştu. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

49. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik'in defansın arkasına attığı pasta ceza sahası içerisinde Bünyamin Balcı topla buluştu. Bu oyuncunun yerden çıkardığı topta Fredy sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2. dakikada Boffin, ceza sahası içerisinde Balde'yi yere düşürdü. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 90+5. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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