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Spor, Futbol

Antalyaspor, 10 yıl sonra iç sahada Beşiktaş galibiyeti yaşadı

Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 10 yıl sonra iç sahada kazanma başarısı gösterdi.

Oktay Özden  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Antalyaspor, 10 yıl sonra iç sahada Beşiktaş galibiyeti yaşadı

Antalya

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yenerek puanını 15'e yükseltti.

Ligin 10. haftasında 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından iç sahada Beşiktaş'ı da evine puansız gönderen Akdeniz ekibi, üst üste iki maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Süper Lig'de bundan önce Beşiktaş'ı iç sahada 2013-2014 sezonunda 30 Eylül 2013'te 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, o günden sonra evindeki karşılaşmalarda rakibine skor üstünlüğü kuramadı.

Antalyaspor, bu 10 yıllık sürede Beşiktaş ile ligde karşılaştığı iç saha mücadelelerinde 6 yenilgi yaşadı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Jehezkel, dört golle Buksa'yı yakaladı

Öte yandan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Beşiktaş karşısında iki gole imza atarak, takımının üç puan kazanmasına önemli katkı sağladı.

Akdeniz temsilcisinin mücadeledeki diğer golünün pasını da veren İsrailli futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla dördüncü golüne ulaştı.

Ligin 6. haftasında Bitexen Antalyaspor'un 2-0 kazandığı Yılport Samsunspor maçında da takımının iki golünü atan Jehezkel, Beşiktaş karşılaşmasına kadar bu sezon dört golle "takımın en skorer oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Polonyalı forvet Adam Buksa'yı yakaladı.

Antalyaspor, ligin 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

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