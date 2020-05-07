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Spor, Futbol

Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular tekrar Kovid-19 testinden geçecek

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları 11 Mayıs Pazartesi günü tekrar Kovid-19 testinden geçecek.

Erkan Tiryaki   | 07.05.2020
Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular tekrar Kovid-19 testinden geçecek

Ankara

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları 11 Mayıs Pazartesi günü tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Beştepe Tesisleri'nde tüm ekibe Kovid-19 testi uygulandığı hatırlatılarak, "11 Mayıs'ta koronavirüs taraması kapsamında futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza tekrar Kovid-19 PCR testi yapılacaktır." denildi.

Yapılan son testte bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar 11 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

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