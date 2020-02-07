Ankaragücü, Malatya deplasmanından 3 puanla dönüyor

Malatya
Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
5. dakikada Chebake'nin hatalı pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmaya çarparak kornere çıktı.
43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasında topla buluşan Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı ayaklarıyla müdahale ederek kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
63. dakikada Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunu, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada konuk ekip öne geçti. Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Orgill'in yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-1.
79. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası üst direkten dönen top, Chebake'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağdan yaptığı ortada Umut Bulut, topu ceza sahasında bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
87. dakikada Atila Turan'ın soldan pası sonrası Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert vuruşunda, üst direğe çarpan top auta gitti.
Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.