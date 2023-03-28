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Spor, Futbol

Andrea Pirlo, sözleşme yenileme teklifi aldığını açıkladı

Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kulübünden sözleşme yenileme teklifi aldığını ancak sezon sonu değerlendirme yapacağını ifade etti.

Barış Seçkin  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Andrea Pirlo, sözleşme yenileme teklifi aldığını açıkladı

Roma

Pirlo, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, takımının ligdeki durumuyla ilgili, "Takım, bir maç eksikle dokuzuncu sırada. Borini 15 gol atmış durumda. Gelişen pek çok genç oyuncum var. Oyuncular keyif alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kırmızı-siyahlı takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Pirlo, "Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmak daha iyi." yanıtını verdi.

Pirlo, Juventus gibi bir kulübün kendisini göreve çağırması durumunda ise kesinlikle geri döneceğini ifade etti.

İstanbul'un Avrupa yakasında yaşadığını anlatan Pirlo, kentteki yaşantısıyla ilgili soruyu ise "Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ın üstünde yaşıyorum. Evimden İstanbul Boğazı görülüyor ve bu eşsiz bir manzara. Çok fazla trafik var ama 20 milyon kişinin yaşadığı bir metropol burası. Bu çok fazla enerji de veriyor. Futbola karşı inanılmaz bir tutku var." şeklinde cevapladı.

Andrea Pirlo, Türkiye'nin 6 Şubat’ta yaşadığı deprem felaketine de değinerek, "Ne yazık ki çok sayıda ölü var, birçok aile yasta. Üzücü aylar ama yeniden ayağa kalkılacak." ifadelerini kullandı.

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