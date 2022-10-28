Dolar
18.60
Euro
18.48
Altın
1,640.83
ETH/USDT
1,558.40
BTC/USDT
20,703.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Gençlerbirliği'ne ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan, Gençlerbirliği'ni ziyaret etti.

Fatih Gazioğlu   | 28.10.2022
Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Gençlerbirliği'ne ziyaret

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Çakmak, Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularının imzalı formasını Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'a hediye etti.

Ziyaretten dolayı Çakmak ve Kuşkapan'a teşekkür eden Akdaş, 16 yaş altında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan maçı Çakmak ve Kuşkapan ile birlikte izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da 99 kadın zeybek oynadı
Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi
Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Eskişehir-İstanbul YHT hattında ek seferler devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar birinci nesil 10 milyon pasaport vermiş olduk

Benzer haberler

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Gençlerbirliği'ne ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Gençlerbirliği'ne ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet