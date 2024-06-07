Dolar
32.35
Euro
34.97
Altın
2,308.76
ETH/USDT
3,793.70
BTC/USDT
70,900.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yenerek finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ankara

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafızlık icazet törenine katıldı
Ankara Valisi Şahin: Çok huzurlu, sükunetle yaşayan vatandaşların olduğu kente sahibiz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kutsal toprakların minik ziyaretçileriyle bir araya geldi
Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu
Daha şiddetli ve sık tropikal fırtınalar deniz kuşu popülasyonunda düşüşe neden olabilir

Benzer haberler

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste 3. kez Avrupa'nın "en iyisi" olmaya çalışacak

Ampute Milli Futbol Takımı'nda hedef "şampiyon" ünvanını korumak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet