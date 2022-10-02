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Spor, Futbol

Ampute Futbol Milli Takımı, Liberya'yı 5-0 yendi

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi.

Fatih Erel   | 02.10.2022
Ampute Futbol Milli Takımı, Liberya'yı 5-0 yendi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ikinci maçında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde Liberya'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, Ömer Güleryüz'ün ceza sahası içinde topu yerden köşeye göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Ömer Güleryüz, 26. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren milliler, 30. dakikada Ömer Güleryüz ile bir gol daha buldu. Maçın 36. dakikasında Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya ile fileleri havalandıran Türkiye, Liberya'yı 5-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında da Fransa'yı 3-0 yenmişti.

Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam eden turnuvanın üçüncü gününde 12 maç oynandı.

Şampiyonada bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Arjantin-ABD: 3-1

Polonya-Tanzanya: 2-1

Japonya-Kolombiya: 3-1

Meksika-Almanya: 5-1

İspanya-Özbekistan: 0-3

İrlanda-İran: 0-2

Brezilya-Fas: 2-0

İngiltere-Endonezya: 3-0

Angola-Irak: 4-1

İtalya-Uruguay: 2-1

Haiti-Fransa: 6-0

Türkiye-Liberya: 5-0

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