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Spor, Futbol

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşılaşacak

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşı karşıya gelecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 04.10.2022
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda yarın Meksika'yla karşılaşacak

Istanbul

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplarken, Meksika grubunu 4 puanla tamamladı.

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