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Spor, Futbol

Altınordu'da 2012-2013'ten beri görev yapan Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Ali Korkmaz   | 17.05.2022
Altınordu'da 2012-2013'ten beri görev yapan Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

İzmir

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "2012-2013 sezonundan itibaren A Takım Teknik Direktörümüz olarak görev yapan Hüseyin Eroğlu'na veda ediyoruz. TFF 3. Lig, TFF 2. Lig şampiyonlukları ve Süper Lig yolunda play-off finali oynatma gururunu bizlere yaşatan Hüseyin Eroğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Hüseyin Eroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce hiç kimsenin yürümeye cesaret bile edemediği bir yola kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile 10 yıl önce birlikte çıktıklarını belirtti.

Bu süreçte Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Enis Destan ve daha onlarca genç futbolcunun hikayesini anlattıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Altınordu, 90 dakikaya ve futbol sahalarına asla ve asla sığmayacak, büyük bir yol hikayesidir. Altınordu, tarihe tanıklık edenlerin değil, tarihi birlikte yazanların eseridir. Bu eserde küçük bir payım bile varsa, çocuklarımızın yarına güvenle bakmalarını sağlama yolunda katkı sağladıysam, kendimi dünyanın en mutlu insanı sayarım. Evet, bizimkisi bir yol hikayesiydi. Çok güzel başladı, çok güzel devam etti ve en güzel şekilde bitti. Her şeyin en iyisine layık olduğunu düşündüğüm Altınordu'nun, Türk futbolunun gelecek yapılanmasında bir mihenk taşı olacağına inanıyorum. Bu güzel hikayeyi yazan, başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve artık yeni bir yol hikayesi yazmak üzere ayrılırken, bayrağı devrettiğim dostum Ufuk Kahraman'a başarılar diliyorum."

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