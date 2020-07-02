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Spor, Futbol

Ali Koç: Siyasetin futbolun içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, siyasetin futbolun içinde olmaması gerektiğine inandığını söyledi.

Süha Gür   | 02.07.2020
Ali Koç: Siyasetin futbolun içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum

İstanbul

Habertürk televizyonunda "Türkiye'nin Nabzı" programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın önümüzdeki sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir kulübün izni ve bilgisi olmadan hiçbir oyuncuyla görüşmediklerini bildiren Koç, kalan haftalarda genç oyuncuların neden oynamadığına ilişkin soruya, "Emre Belözoğlu, bilhassa genç oyuncuları sahaya atmak istiyor ama bir de UEFA Avrupa Ligi hedefi var. Bizde hemen sahaya atılacak çok fazla oyuncu yok. Emre Belözoğlu, sportif direktör pozisyonuna yakın bir konumda olacak. O pozisyondan ne beklenirse, kendisinden onu bekliyorum. Özellikle altyapı. Emre, altyapıya çok inanıyor. Emre'nin bir fark, bir ruh getirmesini istiyoruz. Onun saha dışında nasıl biri olduğunu söylememe gerek yok. Kendisi bu sezon sahada çok kontrollüydü." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, yönetimsel ömürlerinin yetmesi halinde er ya da geç hayal ettikleri Fenerbahçe'yi oluşturacaklarını vurguladı.

"Siyasetin futbolun içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulunan Koç, "Ancak içinde olduğumuz dönemde fazlasıyla var. Bunun futbola da siyasete de katkı sağlamadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ali Koç, başantrenör Zeljko Obradovic'in ayrılmasının ardından erkek basketbol takımının geleceğine ilişkin soruya, "Sarunas Jasikevicius, Avrupa'da gelecek vadeden hocalardan bir tanesi. O olur, başkası olur ama kim olursa olsun iyi bir isim olacak." yanıtını verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, bugün TFF'nin Riva'daki tesislerinde federasyon yetkilileriyle Kulüpler Birliği Vakfı arasında gerçekleştirilen toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile konuşmadıklarını da aktardı.

Kaleci Altay Bayındır'a çok güvendiğini anlatan Koç, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferinin mümkün olmadığını ise sözlerine ekledi.

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