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Spor, Futbol

Ali Koç sarı-lacivertli taraftarları Türk Telekom Stadı'na uğurladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarları Türk Telekom Stadı'na uğurladı.

Emre Doğan   | 28.09.2019
Ali Koç sarı-lacivertli taraftarları Türk Telekom Stadı'na uğurladı

Istanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapılacak derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarları Türk Telekom Stadı'na yolcu etti.

Başkan Koç ile sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, derbiye gitmek için Ülker Stadı çevresinde toplanan taraftarlar ile bir araya geldi. Ali Koç ile yöneticiler, bir süre sohbet ettiği sarı-lacivertli taraftarları daha sonra Türk Telekom Stadı'na uğurladı.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarını taşıyan otobüsler, Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde ve sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.

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