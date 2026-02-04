Dolar
Spor, Futbol

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımı Boluspor'u 4-0 yendi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4-0 mağlup etti Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Grupta daha önce 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Alanya ekibi, Boluspor galibiyetiyle puanını 7'ye yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın 22. dakikasında sol taraftan gelişen atakta Baran'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Meschack, hızlı şekilde ceza sahasına girerek kaleci Bartu ile karşı karşıya kaldı. Meschack'in şutunu kaleci Bartu kurtardı.

38. dakikada Lima tarafından sol kanattan ceza sahasına orta yapıldı. Topla buluşan Fatih Aksoy'un ceza sahası içerisinde vuruşu üsten auta çıktı.

41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan İbrahim Kaya'nın isabetli şutu, kaleci Bartu'ya takıldı.

44. dakikada kaleci Bartu, ceza yayında topla buluşan Baran'ın isabetli şutunun gol olmasını engelledi. Boluspor'un file bekçisi, ilk yarıda kaleye atılan 6 şuta kalesinde geçit vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Alanya ekibi, 47. dakikada sol taraftan geliştirdiği atakta topu Meschack ile buluşturdu, ceza sahasına giren oyuncunun pasında Hagi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

55. dakikada ceza sahası önünde rakibine faul yapan Erdem, hakemin "VAR"da pozisyonu izlemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Maçın 57. dakikasında ceza sahası önünde duran top kullanan Alanyaspor'da ceza sahasında Hagi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mounie, topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı.

Müsabakanın 68. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Mounie, kendisinin ikinci, takımın dördüncü gölünü attı.

80. dakikada ceza sahası içerisinde Erdem ile girdiği ikili mücadeleyi kazanıp topu ağlarla buluşturan Güven'in golü, yapılan "VAR" incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Erdem'in sağ kanattan yaptığı ortayla ceza sahası önünde topla buluşan Abdulsamet'in kaleye attığı şut auta çıktı.

Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

