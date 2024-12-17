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Spor, Futbol

Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri 3-2 yenerek, adını grup aşamasına yazdırdı.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı

Antalya

10. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Veysel Sapan'ın hatalı pasında topu kontrol eden Buluthan Bulut'un sağ çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

40. dakikada Amed Sportif Faaliyetler eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Oktay Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Cassubie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

59. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima, topu kafayla filelerle buluşturdu: 2-1

75. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Buluthan Bulut'un ceza sahası sol çaprazına kestiği ortaya iyi yükselen Makouta, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1

85. dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Alaettin Batuhan Tur ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden merkeze çevirdiği topu, geriden gelen Alberk Koç ağlarla buluşturdu: 3-2

Alanyaspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak turu geçen taraf oldu.










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