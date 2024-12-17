Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri 3-2 yenerek, adını grup aşamasına yazdırdı.
Antalya
10. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Veysel Sapan'ın hatalı pasında topu kontrol eden Buluthan Bulut'un sağ çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
40. dakikada Amed Sportif Faaliyetler eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Oktay Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Cassubie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
59. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima, topu kafayla filelerle buluşturdu: 2-1
75. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Buluthan Bulut'un ceza sahası sol çaprazına kestiği ortaya iyi yükselen Makouta, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1
85. dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Alaettin Batuhan Tur ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden merkeze çevirdiği topu, geriden gelen Alberk Koç ağlarla buluşturdu: 3-2
Alanyaspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak turu geçen taraf oldu.
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