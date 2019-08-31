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Spor, Futbol

Alanyaspor, Sackey'i Denizlispor'a kiraladı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Isaac Sackey'i Yukatel Denizlispor'a kiraladı.

Mustafa Kurt   | 31.08.2019
Alanyaspor, Sackey'i Denizlispor'a kiraladı

Antalya

Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Isaac Sackey'i Yukatel Denizlispor'a kiraladı. 

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sackey'in bir yıllığına kiraya verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Futbolcumuz Isaac Sackey, bir yıllığına Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.

Ligde ilk iki karşılaşmada kadroya giremeyen Sackey, turuncu-yeşilli takımda çıktığı 72 resmi maçta 2 gol attı.


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