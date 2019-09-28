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Spor, Futbol

Alanyaspor evinde berabere kaldı

Süper Lig'in 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

Mustafa Kurt   | 28.09.2019
Alanyaspor evinde berabere kaldı

Antalya

Süper Lig'in 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

1. dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda kazandığı topla Alanyaspor yarı sahasına giren Traore'nin pasında topu kontrol eden Fernando, kalecinin soluna çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşu istediği gibi olmadı ve kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Siopis'in vuruşu sonrası savunmaya çarpıp yavaşlayan topa Efecan Karaca müdahale etmek isterken, meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

45. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Bakasetas'ın rakip ceza sahasına ortasında Welinton, topu arka direğe aşırdı. Müsait durumdaki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, geriden gelen Ceyhun Gülselam'a pasını aktardı. Bu oyuncunun şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 

51. dakikada Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Sivasspor savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Nsakala'nın sert şutunda kaleci Samassa, soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

61. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında, kale önünde iyi yükselen Cisse, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

77. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Kone, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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