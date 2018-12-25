Akhisarspor'un ilk yarılarda en kötü ikinci performansı

MANİSA

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresini 17 puanla tamamlayan Akhisarspor, ligdeki 7. yılında en başarısız 2. ilk yarı performansına imza attı.

Sezona teknik direktör Safet Susic'le başlayan ve ilk 5 hafta galibiyet alamayan Akhisarspor'da, 5. haftanın ardından geçici olarak takım Cem Kavçak'a emanet edildi. Kavçak yönetiminde Galatasaray'ı 3-0 yenerek ilk galibiyetine imza atan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra takımın başına Cihat Arslan getirildi.

İlk 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alan Ege temsilcisi, 19 gol atıp kalesinde 26 gol gördü. İlk devreyi düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, topladığı 17 puanın 13'ünü iç sahada, 4'ünü ise deplasmanda elde etti. Akhisarspor, dış sahada en başarısız 3 ekipten biri oldu.

En kötü 2. performans

Süper Lig'de 7. sezonunda mücadele eden Akhisarspor, ilk yarıda topladığı 17 puanla lig tarihindeki en başarısız 2. performansını gösterdi. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'deki ilk sezonunda (2012-2013) 17 maçta 15 puana ulaşmıştı.

2014-2015'te ilk 17 haftada 18 puan toplayan Ege temsilcisi, geçen sezon ise aynı periyotta 19 puanda kalmıştı.

Muhabir: Ali Korkmaz