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Spor, Futbol

Akhisarspor'un forveti Cikalleshi'ye milli davet

Arnavutluk'un 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı İzlanda ve Moldova maçlarının aday kadrosuna Akhisarspor'dan Sokol Cikalleshi de davet edildi.

Fatjon Cuka,Dzihat Aliju   | 28.05.2019
Akhisarspor'un forveti Cikalleshi'ye milli davet

Tiran

Akhisarspor'un forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi, Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Arnavutluk'un 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı İzlanda ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya, Akhisarspor'dan Sokol Cikalleshi de davet edildi.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Edoard Reja, düzenlediği basın toplantısında, gerekli değerlendirmeyi yapmak için zaman ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zamanının kısıtlı olduğuna ve bu yüzden daha önce de kadroda yer alan futbolcuları almayı tercih ettiğini aktaran Reja, "Hedefimizi hepiniz biliyorsunuz, o da Avrupa Şampiyonası'na ulaşmak." dedi.

Reja, Arnavutluk'un EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 2-0 yenilmesinin ardından görevine son verilen Christian Panucci'nin yerine getirilmişti.

Arnavutluk, 8 Haziran'da deplasmanda İzlanda, 11 Haziran'da ise evinde Moldova ile karşılaşacak.


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