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Spor, Futbol

Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

Bekir Ömer Fansa  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa - AA

Adana

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Hacettepe 1945'i 5-0 yenerek, 4. tura yükseldi.

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