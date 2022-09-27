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Spor, Futbol

Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile sözleşme imzaladı

Önder Karaveli, "Ben ve beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın tek düşündüğü şey Adanaspor'un iyi olması, tek isteğimiz bu." dedi.

Ozan Efeoğlu   | 27.09.2022
Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile sözleşme imzaladı

Adana

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, kulüp başkan vekili Furkan Akgül ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Teknik direktör Karaveli, Adanaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Turuncu-beyazlı takımla hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirten Karaveli, "Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir şeyin içinde olmadım. İş ve özel hayatımda hep inandığım ortamlarda bulundum. Bugün de burada olma sebebim Adanaspor'un bana anlattığı projeye inanmamdır. Furkan Akgül ile Bulgaristan'dayken telefonda görüştüm. Telefon görüşmesi bittiğinde Adanaspor'da olmaya karar vermiştim. Asıl kararı ise bir sonraki güne bıraktık. Ben kendi adıma kararı vermiştim, çünkü beni heyecanlandırdı. O heyecanı kaybettiğim gün antrenörlüğü de bırakmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'taki çalışmalarını ve ayrılış sürecini anlatan Karaveli, şunları kaydetti:

"Bir gün tesise sabah 19 yaş altı teknik sorumlusu olarak girdim, akşamında A takım teknik sorumlusu olarak ayrıldım. Başlangıcı böyle oldu. İnsanın taraftarı olduğu kulübü çalıştırması kadar zor bir şey yoktur. Bir yandan güzel ama bir yandan da zordur. Adanaspor ile ilgili de benim talip olduğum şey burada çok genç bir takım var. Bu benim için harika bir şey. O gençlerin enerjisini doğru oyuna çevirebilirsek çok daha farklı durumlar, sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ben ve beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın tek düşündüğü şey Adanaspor'un iyi olması, tek isteğimiz bu. Biz sezon başında Ahmet Nur Çebi başkanımızla bu görev için konuşurken o da benim teknik direktörlükle ilgili isteğimi biliyordu. Karşılıklı mutabık kaldığımız bir konuydu. 'Eğer hocam bir gün bir takım teklifte bulunur, bu da hem seni hem de bizi mutlu ederse bu izni sana vereceğiz.' demişti. Bu konuda aylar öncesinden anlaştığımız için Adanaspor'dan gelen teklif neticesinde başkanımızdan izin istedim. O da verdiği sözü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

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