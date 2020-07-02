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Spor, Futbol

Adana Demirspor'a galibiyet sonrası coşkulu karşılama

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyeti sonrası hava yoluyla kente gelen Adana Demirspor takımı, taraftarlarınca coşkuyla karşılandı.

Ömer Yıldız   | 02.07.2020
Adana Demirspor'a galibiyet sonrası coşkulu karşılama Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Adana

Adana Demirspor'a galibiyet sonrası coşkulu karşılama

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından taraftarlarının sevgi gösterileriyle kente döndü. ( Ömer Yıldız - Anadolu Ajansı )

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından taraftarlarının sevgi gösterileriyle kente döndü.

Adana Demirspor'un ligin 31. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmesinin ardından takımın uçakla Adana Havalimanı'na geleceğini öğrenen takım taraftarları burada toplandı.

Havalimanının VİP girişinde meşaleler yakıp bayrak sallayan ve tezahüratlar yapan taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Takım otobüsünü havalimanından çıkışı sırasında coşkuyla karşılayan ve aracı durduran taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada otobüsün üzerine çıkan futbolcu Mehmet Akyüz, taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden hareket eden takım otobüsü, taraftarların oluşturduğu konvoy eşliğinde tesislere ulaştı.

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