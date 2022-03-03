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Spor, Futbol

Adana Demirspor yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Eren Bozkurt, Volkan Kaşik   | 03.03.2022
Adana Demirspor yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Adana/Malatya

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 45 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertliler, 17 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilmişti.

Ligde 17 puanla son sırada bulunan sarı-siyahlılar, geçtiğimiz gürlerde sözleşme imzalanan teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Malatya ekibinde cezası devam eden Sadık Çiftpınar, Adana Demirspor önünde forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 yenmişti.


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