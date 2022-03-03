Adana Demirspor yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Adana/Malatya
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 45 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertliler, 17 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor, ligin 9. haftasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilmişti.
Ligde 17 puanla son sırada bulunan sarı-siyahlılar, geçtiğimiz gürlerde sözleşme imzalanan teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Malatya ekibinde cezası devam eden Sadık Çiftpınar, Adana Demirspor önünde forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 yenmişti.
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