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Spor, Futbol

Adana Demirspor yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Eren Bozkurt   | 14.01.2022
Adana Demirspor yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde 33 puanla 4'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, averajla 11. sırada bulunan Kayseri ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Adana ekibi, Kayserispor karşılaşmasını da kayıpsız geçerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor'da kart cezalısı Benjamin Stambouli ile Jonas Svensson, sakatlığı devam eden Khadim Rassoul ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

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