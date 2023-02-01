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Spor, Futbol

Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Eren Bozkurt   | 01.02.2023
Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Adana

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, ligdeki son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Fenerbahçe son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenilmişti.

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