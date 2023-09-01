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Spor, Futbol

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Futbolcularımızla gurur duyuyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Belçika ekibi Genk'e penaltılarda 5-4 yenilerek turnuvadan elenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, "Futbolcularımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Sezgin Pancar  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Futbolcularımızla gurur duyuyoruz

Adana

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Belçika ekibi Genk'e penaltılarda 5-4 yenilerek turnuvadan elenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, "Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Sonunda penaltılarda yenilmek acı bir tat bırakıyor ama Süper Lig ve Türkiye Kupası'na yoğunlaşacağız." dedi.

Kluivert, Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın sonucundan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayan taraf olduklarını ve golü bulduklarını dile getiren Kluivert, şöyle konuştu:

"Seyir zevki çok güzel bir maç oldu. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Sonunda penaltılarda yenilmek acı bir tat bırakıyor ama Süper Lig ve Türkiye Kupası'na yoğunlaşacağız. Elimizden gelen her şeyi yaparak en iyi sonuçları almaya çalışacağız."

Kluivert, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacaklarını anımsatarak, enerjilerini toplayıp galibiyet için sahaya çıkacaklarını anlattı.

Maçın uzamasının iki takımın oyuncularını olumsuz etkilediğini ifade eden Kluivert, "Tabloya baktığınızda, bu kadar kısa sürede birçok maçı oynamak yorucu olabilir ama bu bahane değil. Herhangi bir bahane üretecek halimiz de yok. Çünkü baktığınızda maçın sonunda 1-0 galip gelen taraf bizdik. Sadece penaltılarda sonuç istediğimiz gibi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kluivert, maç sırasındaki sakatlıklar nedeniyle zorunlu oyuncu değişiklikleri yaptıklarını sözlerine ekledi.

Genk Teknik Direktörü Vrancken

Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken de gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Sonuç bizi rahatlattı çünkü oyuncular bunun için çok çalıştılar. Sonuçta kazanan taraf olmak kesinlikle rahatlattı. Takımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

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