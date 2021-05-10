Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllığına anlaştı

Adana
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, kulübün vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlk olarak şampiyonumuz da büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.