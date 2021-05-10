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Spor, Futbol

Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllığına anlaştı

TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.

Fikret Kavğalı   | 10.05.2021
Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllığına anlaştı

Adana

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, kulübün vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak şampiyonumuz da büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz."

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