Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Adana
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, 22 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.