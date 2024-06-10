A Milli Takım, EURO 2024 öncesinde son provasından mağlubiyetle ayrıldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Varşova
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Polonya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Polonya öne geçti. Samet'in kafa ile hatalı indirdiği topu, ceza sahasında kapan Lewandowski, boş pozisyondaki Swiderski'ye pasını attı. Swiderski de yakın mesafeden ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
19. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem, ceza sahasına girdi. Kerem'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Szczesny'den döndü.
25. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha etkili geldi. İrfan'dan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Polonya 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
55. dakikada Polonya savunmasının arkasına attığı topu kapan Barış Alper, ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Szczesny meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
63. dakikada gelişen Türkiye atağında, Polonya ceza sahası önünde Barış Alper ile verkaç yapan Arda, topu önünde buldu. Arda'nın ayak içiyle gelişine sert şutunda topu kaleci Szczesny çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Polonya atağında, Szymanski, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Urbanski'ye pasını attı. Urbanski, kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.
77. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Kenan'dan pası alan Barış Alper'in Polonya ceza sahası ön çizgisi üzerinden dönerek şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
79. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçme şansını kullanamadı. Kalesini terk edip ceza sahasının dışına çıkan Szczesny'den topu kapan Kerem'in taç çizgisine yakın bölgeden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
87. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan topu kapan Piatek, ceza sahasına girdi, yerden sert şutunda kaleci Mert sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.
90. dakikada Polonya öne geçti. Savunmada Merih Demiral'dan topu kapan Zalewski, sol kanattan ceza sahasına girip, açısını düzeltti, köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmayı Polonya 2-1 kazandı.
Galibiyet özlemi 5 maça yükseldi
Polonya'ya mağlup olan A Milli Takım'ın, galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Son olarak 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Türkiye, daha sonra oynadığı 1'i resmi 5 maçı kazanamadı.
Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalıp grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu. Türkiye, 4 Haziran'da ise İtalya ile deplasmana golsüz berabere kaldı.
Barış Alper Yılmaz 2. golünü attı
Polonya karşısında ay-yıldızlı ekibin tek golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla çıktığı 15. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.
Barış, mücadelenin 46. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.
Barış, A Milli Takım'daki ilk golünü deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan maçında atmıştı.
Polonya'da Piatek ve Szymanski forma giydi
Süper Lig'de RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek ve Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Türkiye'ye karşı forma giydi.
Piatek, mücadelenin 19. dakikasında Polonya'nın ilk golünü atan ve sakatlanan Swiderski'nin yerine oyuna dahil oldu. Szymanski ise ikinci yarının başında Piotrowski'nin yerine oyuna girdi. Polonya'da Bitexen Antalyaspor'da kariyerini sürdüren Adam Buksa ise yedekler arasında yer aldı.
PGE Narodowy Stadı'nda oynanan mücadeleyi 48 bin 677 kişinin izlediği açıklandı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Sonucun haksız olduğunu düşünüyorum, çünkü yediğimiz ikinci gol haksız, kural dışı bir goldü
Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Beş maçtır kazanmıyoruz belki ama şöyle bir karar aldık, zorlu rakiplerle deplasmanda oynayacak şekilde hazırlık maçlarımızı yaptık. Haksız bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum, ikinci golleri 15 metre ileriden kullanılan bir taç atışından geldi. Dört ofansif oyuncumuz ileride kaldı. Canımı sıkan burada emek veriyoruz, hazırlık maçı da olsa bu hataları görmek üzücü. Endişeli değilim açıkçası, rakip kaleye 22 şutumuz var, sadece son metrelerde biraz daha netlik kazanmamız gerek. Herhangi bir şekilde endişeye kapılmıyorum. Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye gayet iyi giriyor, baktığınızda liglerinde en çok golü atan isimler sahadaydı, İrfan 17, Kerem 15, Semih 12, Hakan 18, Orkun ve Apo'nun da golleri var. Takımımız son 20 metreye giriyor, sadece bu anlarda daha net olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Montella, milli takımın yediği ikinci golün haksız olduğunun altını çizerek, "Bireysel hatadan bahsettik ama ikinci golde bireysel hata yok. 15 metre ileriden taç kullanıyorlar, 90. dakikada hatalı kullanılan taçtan nasıl defans yapılır, ilk yediğimiz golde bireysel hatayı tartışabiliriz ama ikincisinde gerçekten kural dışı bir gol yediğimizi düşünüyorum. Evet anları daha iyi anlamamız gerekiyor ama böyle bir hatada bir tane daha top mu sahaya atmamız gerekiyor, tabiri caizse art niyetli olmamız mı gerekiyor." şeklinde konuştu.
"Genel olarak ofansif baskıda olan takım bizdik, bunu yaptığınızda riskler alıyorsunuz" sözlerini kullanan İtalyan teknik adam, "Hem hoşuma gitti hem de anlamamız gereken bazı anları geliştirebiliriz. Bir dahaki maçta karşılaşacağımız senaryolardan biri rakibin geri çekilmesi olacak. Geriden blok halinde beklememiz gereken anları daha iyi anlamamız gerekiyor. Sadece çalışarak bunu geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Montella, Polonyalı bir gazetecinin "Dostluk maçında takımınızı nasıl buldunuz?" sorusunu, "Hiçbir şekilde dostluk maçı diye bir şey yoktur, tüm maçlar çok önemlidir. Maça olan yaklaşımımız, isteğimiz çok iyiydi. Sadece sonucun haksız olduğunu düşünüyorum, çünkü yediğimiz ikinci gol haksız, kural dışı bir goldü. Maça böyle bakmamız gerekiyor. EURO 2000'de futbolcu olarak oynamak benim için çok özel bir hatıraydı, sadece şanssızlığımız 95. dakikada yediğimiz golle kaybettiğimiz bir finaldi. Hoca olarak Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek hayalimdi, sadece benim değil futbolcularımın da hayali, bunun için elimizden geleni yapacağız." şeklinde yanıtladı.
Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Probierz: İkinci yarıda oyun tarzımızı biraz değiştirdik, Türklerin hücuma geçeceğini biliyorduk
Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Probierz, "Topa sahip olmayı biliyoruz. Topun yönünü değiştirmeyi başarıyoruz, bugün bunu hepimiz görmüş olduk. En büyük dezavantajımız az şut olması. Özellikle şut konusu dikkat etmemiz gereken bir konu. Avrupa Şampiyonası önemli bir şampiyona hepimizin gördüğü gibi talihsizliklerle baş etmeyi biliyoruz. İkinci yarıda oyun tarzımızı biraz değiştirdik, Türklerin hücuma geçeceğini biliyorduk, Türkiye'nin iki tane iyi pozisyonu oldu. Zaferi hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Probierz, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan oyuncuları Lewandowski ve Swiderski'nin sağlık durumu hakkında ise "Lewandowski'nin sakatlığı çok hafif, Swiderski'nin ise ayak bileği ekleminde bir sakatlık söz konusu. Doktorla konuştuktan sonra karar vereceğiz. Şu anda kimseyi aday kadrodan çıkarmayacağız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.