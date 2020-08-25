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Spor, Futbol

A Milli Takım, 11 Kasım'da Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 25.08.2020
A Milli Takım, 11 Kasım'da Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.

Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

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