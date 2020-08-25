A Milli Takım, 11 Kasım'da Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.
Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.