A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maç, Vodafone Park'a alındı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtilen Türkiye-Karadağ müsabakası, Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak.
Bu maçın ardından ay-yıldızlılar, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadı'nda karşılaşacak. A Milli Takım, 7 Eylül Salı günü ise Amsterdam Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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